Scippa una donna durante la processione del Calvario | 49enne ' esiliato' fuori dal Comune

Un uomo di 49 anni di Marcianise è stato allontanato dal territorio comunale e sottoposto a divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa misura è stata decisa dopo che è stato accusato di aver sottratto un oggetto a una donna durante la processione del Calvario, che si è svolta lo scorso Venerdì Santo. La vicenda ha portato all’intervento delle autorità per le misure preventive.

L'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia Divieto di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un 49enne di Marcianise accusato di aver scippato una donna durante la processione del Calvario svolta il Venerdì Santo. E’ stata questa la decisione del gip Marzia Pellegrino che ha convalidato l’arresto dell’uomo revocando la misura in carcere disposta nell’immediatezza dell’accaduto. I fatti, come detto, si sono verificati durante la processione del Calvario tra via San Pasquale e via Mondo a Marcianise. L’uomo, un carpentiere, a bordo di una Lancia Y si sarebbe avvicinato alla vittima che era a bordo strada e stava rincasando dopo aver assistito al passaggio della processione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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