Un incidente tra due moto si è verificato a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, coinvolgendo tre persone. Un uomo di 60 anni, che viaggiava con il figlio, ha perso la vita, mentre altri due sono rimasti feriti in modo grave. La partita di calcio in corso è stata immediatamente sospesa a causa dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Tragedia a Mazzorno Sinistro: scontro frontale devastante, tre coinvolti. Un grave incidente tra due moto ad Adria, nella frazione di Mazzorno Sinistro, ha causato una vittima e due feriti gravi. A perdere la vita è un uomo di 60 anni che viaggiava con la moglie verso Ferrara per assistere alla partita del figlio. Uno schianto violento che ha coinvolto anche un ragazzo di 16 anni. La dinamica: scontro frontale lungo la strada verso Ferrara. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio a Adria, nella località di Mazzorno Sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, le due motociclette si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Incidente tra moto ad Adria: muore 60enne diretto dal figlio, partita sospesa

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