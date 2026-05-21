Frontale tra due auto all’incrocio | arrivano anche i soccorsi in elicottero
Nel primo pomeriggio di giovedì 21, lungo la strada provinciale 4 tra Formignana e Final di Rero, due automobili sono entrate in collisione frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero è stato inviato per le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, né sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei conducenti coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.
Paura nel pomeriggio di giovedì 21 lungo la strada provinciale 4 tra Formignana e Final di Rero, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Provinciale Finale, all’altezza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
SPAVENTOSO INCIDENTE FRONTALE TRA AUTO E BUS: UN MORTO E 5 FERITI - VENEZIA
Sullo stesso argomento
Schianto quasi frontale tra due auto all'incrocio tra via Benedetto Croce e via Spaventa, una finisce sul marciapiede: due ferite [FOTO]Scontro tra due automobili, una Ford B-Max e una Mercedes Classe A, in via Benedetto Croce all'incrocio con via Silvio Spaventa a Pescara.
Leggi anche: Frontale tra due auto in via Flaminia: cinque le persone ferite. Soccorsi sul posto
Corridonia, scontro frontale tra due auto: feriti madre e figlio x.com
Dovadola, incidente: scontro frontale tra due auto, tre feriti facebook
Corridonia, scontro frontale tra due auto: feriti madre e figlioScontro tra due auto a Corridonia. Per a mamma al volante è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che l'ha trasferita a Torrette ... centropagina.it
Scontro fra auto nel Palermitano: muore un anziano, grave un’insegnantePALERMO – Incidente mortale a Geraci Siculo, in provincia di Palermo. Vincenzo Leonarda, 84 anni, è deceduto nello scontro frontale tra due Fiat Panda. L’altra era guidata da un’insegnante di Gangi. L ... livesicilia.it