Frontale tra due auto all’incrocio | arrivano anche i soccorsi in elicottero

Nel primo pomeriggio di giovedì 21, lungo la strada provinciale 4 tra Formignana e Final di Rero, due automobili sono entrate in collisione frontale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un elicottero è stato inviato per le operazioni di assistenza. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota, né sono stati comunicati dettagli sulle condizioni dei conducenti coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

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