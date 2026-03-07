Frontale tra due auto in via Flaminia | cinque le persone ferite Soccorsi sul posto

Ieri sera in via Flaminia, tra i comuni di Ancona e Falconara, si è verificato un incidente frontale tra due auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno prestato aiuto a cinque persone rimaste ferite. La dinamica e le condizioni dei feriti sono ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Incidente stradale ieri sera lungo l'arteria che collega Ancona e Falconara. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e i carabinieri ANCONA - Incidente stradale ieri sera in via Flaminia, al confine tra i comuni di Ancona e Falconara. Nello scontro frontale sono rimaste ferite cinque persone che, dopo essere state assistite dal personale della Croce Gialla di Ancona, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.