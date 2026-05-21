Frenata Muharemovic Inter? Il motivo del dietrofront riguarda Bastoni | la situazione La Juventus resta alla finestra
L'Inter ha deciso di fermare le trattative con Muharemovic a causa della situazione legata a Bastoni, che dovrebbe rimanere in squadra e non trasferirsi al Barcellona. La Juventus resta in attesa, senza aver ancora preso una decisione definitiva. La mancanza di accordi concreti e le recenti novità sul fronte dei giocatori coinvolti hanno portato a un rallentamento nelle operazioni di mercato. La vicenda si sviluppa con continui aggiornamenti e variazioni di posizione da parte delle società interessate.
di Luca Fiore Muharemovic Inter riceve una brusca frenata a causa della permanenza di Bastoni che non dovrebbe andare al Barcellona. La Juve è sullo sfondo. Tarik Muharemovic è stato tra i protagonisti della stagione, attirando le attenzioni di vari club. L’Inter sembrava la società maggiormente indiziata per assicurarsi le prestazioni del difensore del Sassuolo, ma le dinamiche hanno improvvisamente modificato lo scenario. La Juventus osserva con estremo interesse l’evolversi della situazione, poiché detiene il 50 % sulla futura rivendita del calciatore. I bianconeri potrebbero quindi beneficiare finanziariamente da un eventuale trasferimento, un dettaglio che rende la trattativa cruciale per le casse societarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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