Frenata Muharemovic Inter? Il motivo del dietrofront riguarda Bastoni | la situazione La Juventus resta alla finestra

L'Inter ha deciso di fermare le trattative con Muharemovic a causa della situazione legata a Bastoni, che dovrebbe rimanere in squadra e non trasferirsi al Barcellona. La Juventus resta in attesa, senza aver ancora preso una decisione definitiva. La mancanza di accordi concreti e le recenti novità sul fronte dei giocatori coinvolti hanno portato a un rallentamento nelle operazioni di mercato. La vicenda si sviluppa con continui aggiornamenti e variazioni di posizione da parte delle società interessate.

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