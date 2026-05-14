La Juventus sta attendendo una risposta dal Sassuolo prima di completare la cessione di Muharemovic, con l'Inter che continua a manifestare interesse per il difensore. La società bianconera ha chiesto ulteriori tempi per definire l'accordo, mentre il club neroverde non ha ancora dato il via libera definitivo. La trattativa resta in stand-by, con le parti che stanno definendo i dettagli.

di Luca Fiore Muharemovic Juve, il club nerazzurro continua il pressing sul difensore ma il club bianconero chiede tempo al Sassuolo prima di cederlo. Il futuro di Tarek Muharemovic rappresenta oggi uno snodo cruciale nell’attuale programmazione estiva per il club bianconero. Nella fase di studio delle operazioni in uscita, la situazione del difensore esige attenzione. Le trattative per la destinazione del centrale coinvolgono direttamente sia il Sassuolo che l’ Inter. L’incastro tra questi due club rende la dinamica articolata e bisognosa di riflessioni interne. L’intenzione è non affrettare mosse, ponderando ogni sfaccettatura della cessione che modificherà gli equilibri in vista degli impegni sul campo, garantendo preziosa stabilità all’intero progetto sportivo a lungo termine.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, l’Inter è alla finestra ma il club bianconero chiede tempo al Sassuolo: la società sta aspettando per questo motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Juve, Muharemovic resta nel mirino bianconero. Il Sassuolo intanto ha deciso questodi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve, Muharemovic resta nel mirino della società bianconera.

Muharemovic Juve, duello in Serie A per il difensore del Sassuolo: un club spinge per chiudere subito. I bianconeri osservano interessati. Il motivodi Francesco SpagnoloMuharemovic Juve, l’Inter ha individuato il difensore come nome principale in caso di addio di Bastoni.

Temi più discussi: Juventus, pronto il dispetto all’Inter: inserimento su Muharemovic, cosa sta succedendo; Intrigo Muharemovic, sarà duello di mercato tra Juve e Inter. Carnevali aspetta la Premier; Juventus, è guerra a distanza all’Inter su Muharemovic: perché i bianconeri rivogliono il difensore del Sassuolo; Intrigo Muharemovic: l’Inter accelera per chiudere, muro Juve e scontro. La Premier….

L’Inter venderà Bastoni per 60 milioni e comprerà Solet e Muharemovic per meno di 60. La Juventus compra X per 60, e dopo 3 mesi prega di rivenderlo a 30. x.com

Muharemovic, intrigo a 3 che coinvolge l’Inter: come stanno le cose. Ci sono state pressioniDa tempo l'Inter ha messo gli occhi sul difensore bosniaco ... msn.com

Enigma Muharemovic, frenata improvvisa con l’Inter: la Premier League preme e Carnevali vola a Londra! Quale futuro per il difensore?Enigma Muharemovic, frenata improvvisa con l'Inter: la Premier League preme e Carnevali vola a Londra! Quale futuro per il difensore? calcionews24.com