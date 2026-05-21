A tre settimane dal Gran Premio di Miami, il Mondiale di Formula 1 si prepara a tornare in pista sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, in Canada, per la quinta tappa della stagione 2026. Frederic Vasseur ha dichiarato che la squadra deve essere pronta fin dalla prima sessione di prove, approfittando al massimo di ogni opportunità. La gara si svolgerà nel fine settimana successivo, portando i team e i piloti a confrontarsi con le caratteristiche del tracciato canadese.

Il Mondiale 2026 di F1 torna in scena a tre settimane dall’appuntamento di Miami. Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal (Canada) si terrà la quinta tappa del campionato. Con quattro round alle spalle ci si chiede se davvero la Ferrari possa essere della partita per le posizioni di vertice o se dovrà affrontare una nuova annata da comprimaria. A Miami la scuderia di Maranello ha introdotto tante novità tecniche, nella speranza di rendere più prestazionale la SF-26. I riscontri non sono stati all’altezza delle aspettative e vedremo se nel week end canadese le cose cambieranno. L’obiettivo della Rossa sarà quello di sfruttare il potenziale della macchina e poi fare i conti con la concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, sfruttando al massimo le opportunità”

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