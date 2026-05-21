Due fratellini francesi di 3 e 5 anni sono stati trovati soli e in lacrime in una zona boscosa lungo una strada provinciale nel Portogallo. I bambini sono stati ritrovati in condizioni di vulnerabilità, seduti sul ciglio della strada. La scoperta è avvenuta dopo che sono stati segnalati da alcuni passanti che hanno notato la loro presenza in stato di agitazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’abbandono e il ruolo della madre.

Il ritrovamento lungo una strada provinciale. Due fratellini francesi di 3 e 5 anni sono stati ritrovati soli e in lacrime in una zona boscosa del Portogallo dopo essere stati presumibilmente abbandonati dalla madre. La vicenda, che ha coinvolto le autorità portoghesi e francesi, si è conclusa con il salvataggio dei piccoli, mentre proseguono le ricerche della donna. A trovare i bambini è stato un automobilista di passaggio, Alexandre Quintas, che nella serata di martedì, intorno alle 19, li ha notati nei pressi di Monte Novo do Sul, vicino ad Alcácer do Sal. «Attraverso lo specchietto retrovisore dell’auto li ho visti venire verso di me urlando e piangendo», ha raccontato l’uomo all’emittente portoghese SIC Notícias. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati in un bosco: ritrovati in lacrime sul ciglio della strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La maglia rosa Thomas Silva e quel gesto del padre Alvaro che aiutò un ciclista in lacrime sul ciglio della strada

Tragedia in via Maddalena. Travolto sul ciglio della strada muore un ragazzo di 18 anniUn pomeriggio che doveva scorrere come tanti altri si è trasformato in pochi istanti in una tragedia: un ragazzo di 18 anni, di origine turca, ha...

Adozione del cuore ?Questi due fratellini e molti altri cercano casa o un'oasi sicura. Aiutiamoli a trovare il loro lieto fine! ? Per info: 3455855126 O contatta in privato: I fratelli di Emilio UADA ? #uadareggiocalabria x.com

Fratellini di 3 e 6 anni gravemente ustionati: giocavano in casa con una bottiglia di alcolGiocavano in casa con una bottiglia contenente alcol. Per questo due fratellini di tre e sei anni sono ora ricoverati al Centro ustioni dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con ustioni di secondo ... leggo.it