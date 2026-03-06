Tragedia in via Maddalena Travolto sul ciglio della strada muore un ragazzo di 18 anni

In via Maddalena un ragazzo di 18 anni è stato investito da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della strada. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e ha causato la morte del giovane, di origine turca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di rito.

Un pomeriggio che doveva scorrere come tanti altri si è trasformato in pochi istanti in una tragedia: un ragazzo di 18 anni, di origine turca, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre camminava lungo il bordo della strada. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri poco dopo le 13, lungo via Maddalena, il lungo rettilineo che conduce alla frazione omonima alle porte della città. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo camminava lungo il ciglio della carreggiata quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto da un'auto. Al volante era un ventunenne, che non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.