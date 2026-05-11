La maglia rosa Thomas Silva e quel gesto del padre Alvaro che aiutò un ciclista in lacrime sul ciglio della strada

Thomas Silva, portabandiera uruguaiano, è attualmente in testa alla classifica generale del Giro d’Italia 2026. Dopo aver conquistato una tappa a Veliko Tarnovo in Bulgaria, il ciclista ha suscitato l’attenzione di tutto il suo paese, fermandosi davanti alla televisione per seguire la corsa. Durante la competizione, è stato mostrato anche un momento in cui il padre, Alvaro, ha aiutato un ciclista in lacrime sul ciglio della strada.

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Thomas Silva oggi è la maglia rosa del Giro d’Italia 2026. In Bulgaria, dopo la vittoria a Veliko Tarnovo, l’ Uruguay si è fermato davanti alla televisione per celebrare il primo corridore del Paese sudamericano capace di vincere una tappa della Corsa Rosa. Mentre il figlio dopo il traguardo piangeva incredulo per l’impresa appena compiuta, lì al suo fianco a sventolare la bandiera celeste c’era il padre, Alvaro Silva. Il suo nome in realtà era già stata protagonista di un’altra storia, emblematica di che cosa sia il ciclismo per la famiglia Silva. Una storia anche in quel caso bagnata dalle lacrime, seppure di disperazione e non di gioia. Bisogna tornare al settembre del 2019, ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La maglia rosa Thomas Silva e quel gesto del padre Alvaro che aiutò un ciclista in lacrime sul ciglio della strada ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d’Italia 2026, Thomas Silva colora di celeste la maglia rosaGuillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) ha vinto in volata la seconda tappa del 109° Giro d’Italia, percorrendo i 222 chilometri da Burgas, antica... Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa: “Incredibile indossarla anche in Italia”Guillermo Thomas Silva ha mantenuto la maglia rosa anche dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2026, frazione che ha visto un percorso di 175 km con... Argomenti più discussi: Dal mito Suarez all'idolo Wout: alla scoperta di Silva, il primo uruguaiano in rosa; Tra cadute e attacchi spunta la sorpresa Thomas Silva a Veliko Tarnovo!; Giro 2026, Guillermo Thomas Silva vince e veste la Maglia Rosa; Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa: Incredibile indossarla anche in Italia. Paul Magnier ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia precedendo Milan e Groenewegen. Diego Pablo Sevilla è stato in fuga tre tappe su tre, oggi è stato ripreso a 500 metri dal traguardo. Guillermo Thomas Silva è ancora in maglia rosa - di @giostuzzi x.com Thiago Silva al Bridge mentre il Chelsea è sotto 0-2 contro il Forest reddit Guillermo Thomas Silva si gode la maglia rosa: Incredibile indossarla anche in ItaliaGuillermo Thomas Silva ha mantenuto la maglia rosa anche dopo la terza tappa del Giro d'Italia 2026, frazione che ha visto un percorso di 175 km con una ... oasport.it