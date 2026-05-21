Due bambini di cinque e tre anni sono stati trovati soli in una zona boschiva di campagna, dopo essere stati lasciati dai genitori lungo una strada rurale in Portogallo. I fratellini, bendati, sono stati abbandonati in un'area isolata e sono stati recuperati da una squadra di soccorso. Secondo quanto riferito, la madre avrebbe detto che si trattava di un gioco. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'abbandono e il ruolo dei genitori.

Due fratellini di cinque e tre anni sono stati ritrovati da soli lungo una strada rurale in Portogallo dopo essere stati abbandonati dai genitori in una zona boschiva. La vicenda, che ha sconvolto l’opinione pubblica, è avvenuta tra le località di Alcácer do Sal e Comporta, dove i bambini sono stati trovati martedì sera intorno alle 19.00. I piccoli, Barthélémy e Zacharie, vagavano spaventati lungo la strada N235 quando una coppia del posto, Eugénia e Artur Quintas, li ha notati e fermati. “Piangevano e chiamavano il padre”. I due bambini avevano con sé soltanto un cambio di vestiti, due pezzi di frutta e due bottiglie d’acqua. Erano sporchi, pieni di lividi e visibilmente terrorizzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fratellini di 3 e 5 anni abbandonati bendati nei boschi, il racconto choc: “Mamma diceva che era un gioco”

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