Ieri mattina, al Comune di Agrigento, il sindaco ha consegnato un attestato di merito e una targa al Cavaliere Franco Messina, presidente regionale dell’Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica. La cerimonia si è svolta su iniziativa di un consigliere comunale, e l’evento ha coinvolto le autorità locali e rappresentanti dell’associazione.

Un riconoscimento che valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con dedizione verso Agrigento e l’intera regione siciliana. Lo scorso 9 marzo Franco Messina ha inoltre ricevuto la Benemerenza Magistrale dal presidente nazionale dei Maestri del Lavoro per l’attività svolta a favore della comunità e della diffusione dei valori della Repubblica. Nell’attestato di merito, firmato dal sindaco Miccichè, si legge: “In segno tangibile di stima e di gratitudine per la sua dedizione rivolta alla città di Agrigento e alla Regione Sicilia, svolta con assidua serietà, meritando il plauso e la riconoscenza dei vertici apicali sia dell’associazione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Attestato di merito al Cavaliere Franco Messina, il sindaco Miccichè consegna la targa al Comune

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