L' addio a Palazzo dei Giganti di Franco Micciché | Agli agrigentini posso solo chiedere scusa per non essere riuscito a fare ciò che volevo
Franco Micciché si è congedato dal suo incarico a Palazzo dei Giganti, chiedendo scusa agli agrigentini per non essere riuscito a realizzare tutto ciò che si era prefissato. Il candidato sindaco del Centrodestra, vincitore al ballottaggio con il 60,43%, non ha ancora presentato ufficialmente la sua squadra. La sua uscita dal ruolo ha suscitato reazioni tra i cittadini e gli attori politici locali.
Il candidato sindaco del Centrodestra ancora non c'è. Franco Micciché, eletto al ballottaggio con il 60,43% (13.156 voti) il 19 ottobre del 2020, si prepara a chiudere definitivamente la porta del suo ufficio a Palazzo dei Giganti. E lo fa con lo sguardo rivolto a un futuro lontano dai palazzi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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