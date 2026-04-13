L' addio a Palazzo dei Giganti di Franco Micciché | Agli agrigentini posso solo chiedere scusa per non essere riuscito a fare ciò che volevo

Franco Micciché si è congedato dal suo incarico a Palazzo dei Giganti, chiedendo scusa agli agrigentini per non essere riuscito a realizzare tutto ciò che si era prefissato. Il candidato sindaco del Centrodestra, vincitore al ballottaggio con il 60,43%, non ha ancora presentato ufficialmente la sua squadra. La sua uscita dal ruolo ha suscitato reazioni tra i cittadini e gli attori politici locali.