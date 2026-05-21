Dopo la conclusione della stagione di Mattino Cinque, Francesco Vecchi inizierà a condurre 4 di Sera News, versione estiva del programma di attualità trasmesso in access prime time su Rete 4. La trasmissione, che vedeva in passato alla guida il conduttore Paolo Del Debbio, prenderà il via a giugno con Vecchi al timone. Il giornalista milanese continuerà a lavorare in televisione senza pause, dopo aver concluso l’impegno precedente.

Una volta terminata la stagione di Mattino Cinque, Francesco Vecchi non starà a lungo in vacanza. Da giugno, il giornalista e conduttore milanese sarà alla conduzione di 4 di Sera News, versione estiva del contenitore d’attualità condotto da Paolo Del Debbio nell’ access prime time di Rete 4. Vecchi sarà ogni mattina su Canale 5, insieme a Federica Panicucci, fino a venerdì 29 maggio. Lo slot mattutino anche per questa estate passerà poi nelle mani di Dario Maltese, dal 1° giugno, con la nuova edizione di Morning New s. Un cambio di guardia che consentirà al padrone di casa di Mattino Cinque di approdare su Rete 4 con 4 di Sera News. Un passaggio in access meritato per Vecchi, dopo gli ottimi risultati che sta continuando ad ottenere nel mattino di Canale 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesco Vecchi alla guida di 4 di Sera News

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