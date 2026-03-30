Francesco Vincenzi rieletto all' unanimità alla guida di Anbi Emilia-Romagna

Francesco Vincenzi è stato rieletto all’unanimità alla guida di ANBI Emilia-Romagna. È alla guida dell’associazione dei Consorzi di bonifica e irrigazione dal 2011, con un mandato di 12 anni complessivi. Negli ultimi cinque anni ha ricoperto anche il ruolo di presidente di ANBI Emilia Romagna e guida dal 2011 il Consorzio di bonifica Burana. Vincenzi ha 47 anni e risiede a Mirandola.

Un background di competenze prezioso, diversificato e aggiornato che, in tempo di mutamento del clima e di molteplici criticità bisognose di risposte adeguate, rappresenta, senza dubbio, un valore aggiunto Nel corso dell’incontro sono stati eletti sempre con voto unanime degli associati anche i due vice-presidenti di ANBI ER: Valentina Borghi presidente del Consorzio di Bonifica Renana e Stefano Francia presidente del Consorzio di Bonifica Romagna. “Il quinquennio 2020-2025 è stato denso di eventi, attività e di cambiamenti – ha commentato Francesco Vincenzi - Abbiamo attraversato la pandemia, due anni di alluvioni nel 2023 e nel 2024 e una siccità prolungata nel 2022. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Francesco Vincenzi rieletto all'unanimità alla guida di Anbi Emilia-Romagna Articoli correlati Leggi anche: Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci riconfermato alla guida dell'Emilia Romagna De Paolis mantiene le redini del Consorzio Asi: rieletto presidente all'unanimitàÈ stato confermato all’unanimità dei votanti Agostino De Paolis, rieletto presidente del Consorzio Asi di Foggia. Approfondimenti e contenuti su Francesco Vincenzi Argomenti discussi: Vincenzi rieletto alla presidenza di Anbi Emilia Romagna. Vincenzi rieletto alla presidenza di Anbi Emilia RomagnaFRANCESCO VINCENZI RIELETTO ALL’UNANIMITA’ ALLA PRESIDENZA DI ANBI EMILIA ROMAGNA PER IL MANDATO 2026-2030 - I 12 anni alla guida ininterrotta ... piacenzasera.it Francesco Vincenzi rieletto alla presidenza di Anbi Emilia Romagna per il mandato 2026-2030I 12 anni alla guida ininterrotta dell’associazione nazionale dei Consorzi di bonifica ed irrigazione ANBI gli ultimi 5 alla presidenza di ANBI Emilia Romagna e dal 2011 del Consorzio di bonifica Bura ... sassuolo2000.it