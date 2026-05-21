4 di sera estate | via Barra e Paoletti arriva Vecchi

Alle quattro del pomeriggio in una calda giornata estiva, si sono verificati cambiamenti nel cast di una trasmissione televisiva. Le conduttrici e conduttori che avevano guidato il programma negli ultimi due anni hanno deciso di prendersi una pausa, lasciando spazio a un nuovo volto. La decisione di interrompere temporaneamente la collaborazione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare i motivi, e un nuovo presentatore è stato annunciato per la prossima stagione.

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Francesca Barra e Roberto Paoletti non torneranno con 4 di sera estate: hanno chiesto del riposo dopo un lavoro lungo due anni senza ferie Cambiamenti importanti per4 di sera, se la presenza diFrancesca Barra e Roberto Paolettiera stata data per certa, in realtà non sarà così infattiFrancesco Vecchi prenderà, da solo, il loro posto. Mentre sul web circolano diverse supposizioni, è la giornalista a fare chiarezza, e a spiegare che ha chiesto ai vertici Mediaset di potersi prendere una pausa perchéil troppo lavoro l’ha portata a mettere da parte la famigliae altri impegni ed interessi personali. Una scelta dovuta, ma anche un sacrosanto diritto, così l’ha definito. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - 4 di sera estate: via Barra e Paoletti, arriva Vecchi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento WhatsApp cambia volto: arriva la nuova barra per gli statiMeta sta testando una modifica radicale all’interfaccia di WhatsApp che porterebbe una barra dedicata agli aggiornamenti di stato direttamente sopra... Googlebook: arriva l’ibrido Android che sfida i vecchi Chromebook? Domande chiave Come cambierà l'uso del PC grazie al nuovo Magic Pointer? Quali app Android potrai usare direttamente sul tuo nuovo laptop? Chi... Francesca Barra sostituita a 4 di sera Weekend: ecco il perché • Francesca Barra assente stasera a 4 di sera Weekend x.com Ho creato un'app per la barra dei menu che ti ricorda di sbattere le palpebre — perché continuavo a avere gli occhi secchi entro le 6 di sera. reddit Francesca Barra sostituita a 4 di sera Weekend: ecco il perchéPiccolo cambio della guardia temporaneo nel talk show di Rete 4: la giornalista non è stata presente in studio stasera al fianco. Ma i fan possono stare tranquilli: ecco cosa c’è dietro l’assenza. tvblog.it Da Bianca Berlinguer a Francesca Barra: il nuovo access prime time di Rete 4 dell’estate 2024Il programma di Bianca Berlinguer nell’access prime time di Rete 4, Prima di domani, è andato in vacanza venerdì 21 giugno 2024, dopo essere stato prolungato di una settimana rispetto alla scadenza ... affaritaliani.it