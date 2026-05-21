Francesco Totti ha commentato con entusiasmo la vittoria di Chanel a Pechino Express, descrivendola come un risultato che rappresenta chi è davvero. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un evento di recente, dove ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto. La vittoria è stata annunciata ufficialmente, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. Totti ha sottolineato l'importanza di questa affermazione, senza aggiungere ulteriori considerazioni o analisi sul percorso o sulle dinamiche della competizione.

Sono parole piene di orgoglio, quelle di Francesco Totti, rilasciate a margine di un evento di padel, in cui ha parlato dell’avventura della figlia Chanel a Pechino Express, che si è conclusa con la vittoria insieme a Filippo Laurino; i Raccomandati hanno semplicemente “spaccato”, come si dice in gergo. E lo hanno fatto con la sincerità di chi non si aspettava un risultato del genere. Le parole di Francesco Totti dopo la vittoria di Chanel a Pechino Express. “Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso “, ha detto Francesco Totti. “È stata più forte di quanto io credessi”. Il legame con il papà è sempre stato unico, una parola ricorrente in famiglia: è il motivo per cui in questo caso si festeggia per la vittoria “umana”, anziché meramente sportiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Totti commenta orgoglioso la vittoria di Chanel a Pechino Express: “Ecco chi è veramente”

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«Esperienza tosta, ora torno a studiare», Chanel Totti e la vittoria a Pechino Express

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