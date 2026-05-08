L’ex fidanzato di Pamela Genini ha rilasciato alcune dichiarazioni in tribunale, affermando di essere innocente e di non aver ricevuto domande sui capi di imputazione. Ha ribadito di essere l’unico indagato e di sentirsi tranquillo perché sostiene di non aver commesso alcun illecito. La sua replica si inserisce nel quadro di un procedimento giudiziario ancora in corso.

L’ex fidanzato ribadisce la sua posizione: “Io sono innocente. Vero a oggi sono l’unico indagato, però ripeto che io mi sento tranquillo, perché non ho fatto nulla”. La polizia tuttavia continua le ricerche nelle sue proprietà Francesco Dolci, indagato nel caso della profanazione della tomba.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pamela Genini, la replica dell'ex Francesco Dolci: "Sono innocente, non mi hanno fatto domande sui capi di imputazione"

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