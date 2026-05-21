Francesco Chiofalo nuovo intervento in vista dopo il tatuaggio istantaneo | Ho paura perché…
Durante un’intervista a Casa Lollo, Francesco Chiofalo ha parlato di un possibile intervento chirurgico. Ha spiegato di essere preoccupato per un tatuaggio istantaneo che ha fatto recentemente e che potrebbe richiedere ulteriori cure o interventi. La conversazione si è concentrata sulla volontà di sottoporsi a un nuovo intervento, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o dei tempi. Con Manuela Carriero, Chiofalo ha condiviso alcuni aggiornamenti sulla sua situazione attuale.
Manuela Carriero e Francesco Chiofalo sono stati ospiti di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo e durante l'intervista lui ha fatto sapere che vorrebbe fare un altro intervento. La sua ossessione per la chirurgia estetica ormai è una cosa ben nota, di recente si è sottoposto ad un nuovo intervento che è stato da poco legalizzato. Si tratta del tatuaggio istantaneo, fatto in anestesia totale, lui è stato il primo in Italia a provare questa nuova procedura. A Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che adesso vorrebbe fare un altro intervento. Non è un intervento nuovo per lui, infatti lo ha già fatto qualche anno fa, però il risultato non lo soddisfa ed è per questo motivo che vorrebbe rifarlo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Francesco Chiofalo e le Iene: cosa cè dietro il tatuaggio istantaneo | RUVIDO 322
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