Francesco Billari | I 70 anni del Giorno sono una lente sul tempo della città Il quotidiano ha costruito comunità

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un quotidiano di lunga data ha celebrato i suoi settant'anni, offrendo una prospettiva sulla storia della città e sul passare del tempo. Da sette decenni, il giornale accompagna le vicende locali, contribuendo a creare un senso di comunità tra i lettori. La ricorrenza è stata occasione per riflettere sul ruolo del giornale nel documentare cambiamenti e eventi che hanno segnato la vita quotidiana nel tempo. La presenza costante di questa testata ha fatto sì che diventi parte integrante della storia della città stessa.

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Milano – Settanta anni, per un quotidiano, non sono solo un anniversario. Sono una lente sul tempo. Dal 1956 a oggi Il Giorno ha attraversato le stagioni in cui Milano è cambiata più rapidamente di qualsiasi altra fase della sua storia recente: il boom economico, le migrazioni interne dal Sud, gli anni della grande industria e quelli della sua trasformazione, l’ascesa della finanza e dei servizi, le nuove ondate migratorie internazionali, l’invecchiamento della popolazione, la città globale dell’Expo e dell’innovazione. Letti con lo sguardo del demografo, questi settant’anni raccontano una metropoli che non ha mai smesso di attrarre e di trasformarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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