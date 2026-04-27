Mogliano Veneto | sei premi ha costruito il cuore della città

A Mogliano Veneto, il 23 aprile si è svolta una cerimonia in cui sono stati consegnati sei premi a cittadini e un volontario. L’evento ha celebrato le persone che si sono distinte in vari ambiti all’interno della comunità locale. Durante la giornata, sono stati riconosciuti contributi e impegno di singoli individui che vivono e lavorano nella zona. La cerimonia ha coinvolto il pubblico presente, con momenti dedicati ai premiati.

? Cosa sapere Mogliano Veneto premia sei cittadini e un volontario durante la cerimonia del 23 aprile.. I riconoscimenti celebrano l'impegno civile e sociale di figure chiave del territorio locale.. Il 23 aprile a Mogliano Veneto si è conclusa la cerimonia dedicata alle Benemerenze cittadine 2025, un evento istituzionale volto a celebrare i cittadini che hanno dato un contributo significativo alla crescita della comunità locale. La serata, promossa dall’amministrazione comunale, ha la partecipazione del Presidente del Consiglio Enrico Cerello, che ha aperto i lavori prima dell’esecuzione dell’Inno nazionale, culminando nella consegna di sei riconoscimenti per l’impegno civile e una menzione speciale per il volontariato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mogliano Veneto: sei premi ha costruito il cuore della città Notizie correlate Mogliano Veneto: Scocco vince il Tpra Entry Level, nuova promessa del tennis italiano si afferma.Il giovane tennista veneziano Tommaso Scocco, portacolori del Ca’ del Moro, ha conquistato il Tpra Entry Level di Mogliano Veneto, superando in... Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto e chiude al primo posto la regular seasonIl Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto per 35-21 nel posticipo domenicale della 18ma ed ultima giornata della regular season della Serie A... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Mogliano Veneto, celebrate le eccellenze cittadine: conferite Benemerenze e Menzioni Speciali; Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia batte il Mogliano Veneto e chiude al primo posto la regular season.