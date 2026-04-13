Adani durissimo sul Milan | Credevo in una ripartenza ma Allegri in 8 9 mesi ha costruito poco per il futuro Colpa del 4-3-3? Caz**te!

Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Udinese a San Siro, il commentatore sportivo ha espresso un giudizio netto sulla crisi del Milan. Intervenuto a una trasmissione televisiva, ha criticato la gestione tecnica e ha affermato che in nove mesi l’allenatore ha fatto poco per il futuro della squadra. Inoltre, ha respinto le accuse rivolte al modulo 4-3-3, definendole in modo colorito.

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