Francesca Mesiano California dopo i Coma Cose | il nuovo duetto con Coez

Francesca Mesiano, nota come California, ha annunciato un nuovo progetto musicale in collaborazione con Coez. La cantante, originaria di Pordenone, ha deciso di tornare a lavorare in duo dopo aver fatto parte dei Coma Cose, gruppo di cui faceva parte prima della separazione del duo e della fine del suo matrimonio con Fausto Lama. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sui tempi di pubblicazione o sui contenuti della nuova collaborazione.

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