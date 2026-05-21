Francesca Mesiano California dopo i Coma Cose | il nuovo duetto con Coez
Francesca Mesiano, nota come California, ha annunciato un nuovo progetto musicale in collaborazione con Coez. La cantante, originaria di Pordenone, ha deciso di tornare a lavorare in duo dopo aver fatto parte dei Coma Cose, gruppo di cui faceva parte prima della separazione del duo e della fine del suo matrimonio con Fausto Lama. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sui tempi di pubblicazione o sui contenuti della nuova collaborazione.
La pordenonese Francesca Mesiano, California, riparte duettando con Coez dopo lo scioglimento dei Coma Cose per la fine del suo matrimonio con Fausto Lama.Francesca Mesiano, intanto, ritorna a cantare e lo fa in "From The Rooftop 3", il terzo capitolo del progetto discografico di Coez in uscita. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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A un certo punto, capisci che certe cose non si aggiustano.Il musicista dei Coma Cose racconta la fine del legame con Francesca Mesiano. Il matrimonio lampo, il tour vissuto da separati e la consapevolezza della maturità facebook
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