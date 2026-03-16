JULI torna con il nuovo brano Quelli come me con Coez

Juli torna con il nuovo brano “Quelli come me” in collaborazione con Coez. L’artista, nota per il suo stile distintivo, presenta una canzone che si distingue per la sua melodia e testi. La pubblicazione è avvenuta oggi, e la collaborazione con Coez rappresenta un elemento centrale del progetto. La sua musica continua a essere presente sulla scena italiana, attirando l’attenzione di pubblico e critica.

Milano, 16 mar. (askanews) – La sua “firma” musicale è la più riconoscibile della scena attuale, ha all’attivo 34 dischi di PLATINO e 28 dischi d’ORO e un totale di oltre 1 miliardo di stream globali: JULI torna con il nuovo brano “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez, in uscita venerdì 20 marzo in radio e in digitale. Il brano, che arriva a due anni di distanza dal successo di “Ho voglia di te” con Emma e Olly, è disponibile da ora in pre-save qui: link “Quelli come me” è un brano spontaneo, nato chitarra e voce e naturalmente rimasto tale. Una canzone semplice e delicata, dove il contrasto con il testo crea una distorsione quasi agrodolce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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