Strisce blu in via Spirola e via Calvi la raccolta firme dei residenti | No ai parcheggi a pagamento dopo i tagli al lungolago

I residenti di via Spirola e via Calvi hanno avviato una raccolta firme per opporsi all’ipotesi di introdurre le strisce blu e il parcheggio a pagamento nelle loro strade. La petizione è stata inviata al Comune di Lecco, esprimendo una forte preoccupazione riguardo a questa possibile misura. La proposta di modifiche riguarda specificamente le due vie, che attualmente sono prive di sistemi di pagamento per la sosta.

Negli ultimi mesi la città ha già subito una significativa riduzione dei posti auto, con l'eliminazione di circa 80 parcheggi nell'area del lungolago di Lecco. Questa scelta ha generato notevoli disagi per residenti, lavoratori e famiglie, rendendo sempre più difficile trovare parcheggio nelle zone limitrofe. L'introduzione di ulteriori parcheggi a pagamento in via Spirola e via Calvi aggraverebbe ulteriormente la situazione, penalizzando in modo particolare: Chiediamo pertanto all'amministrazione comunale di rivedere questa decisione, valutando soluzioni alternative che tutelino i residenti e garantiscano un equilibrio tra esigenze di bilancio e qualità della vita cittadina.