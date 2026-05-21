Fox Bompani da marzo senza ammortizzatori

Da marzo, Fox Bompani si trova senza alcun ammortizzatore sociale, una situazione che si protrae ormai da diversi mesi. La vicenda ha avuto un prolungamento inatteso, e nelle ultime ore si sono susseguite nuove comunicazioni che confermano la mancanza di sostegni economici per l’azienda. La situazione resta incerta, mentre i lavoratori continuano a vivere con preoccupazione e senza certezze sul futuro immediato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa per risolvere la crisi.

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Quella di Fox Bompani è una lunga agonia che, al momento, non sembra avere fine. Anzi, proprio ieri pomeriggio i sindacati confederali hanno incontrato l’assessore Regionale Giovanni Paglia al tavolo richiesto dalle sigle per sottoporre all’attenzione dell’ente un fatto piuttosto impattante: dal marzo scorso, i lavoratori – stiamo parlando di oltre una sessantina di unità – non stanno ricevendo la cassa integrazione. Pare, da quanto trapela, per un problema di carattere tecnico. La sostanza, comunque non cambia. E nel frattempo, per lo meno da quanto riusciamo a capire, non emerge una linea chiara in ordine al rilancio dello stabilimento di Ostellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Fox Bompani, da marzo senza ammortizzatori" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lo strazio del settore orafo, Cna: "Da inizio anno, 80 aziende chiuse. Servono ammortizzatori straordinari"Dazi, guerra e mercati bloccati mettono in crisi il distretto: confronto con l’onorevole Nisini, Benvenuto e Guasconi. Iea, da marzo 'clima di incertezza senza precedenti' sul gasL'interruzione dei trasporti di gas natural liquefatto (Gnl) attraverso lo stretto di Hormuz da inizio marzo ha creato un "clima di incertezza senza... Sciopero di tre ore e presidio davanti ai cancelli Alla Fox Bompani la situazione resta tesaRestano tesi i rapporti tra sindacati e vertici aziendali della Fox Bompani di Ostellato. Ieri mattina, i lavoratori dello stabilimento hanno osservato altre tre ore di sciopero, con presidio davanti ... ilrestodelcarlino.it Fox Bompani, vertice con la proprietà sulla cassa integrazioneMartedì scorso una delegazione di lavoratori della Fox Bompani, insieme alla segreteria provinciale della Fiom, è andata a sostenere i lavoratori in lotta della Geodis di Arquà Polesine. Come i ... ilrestodelcarlino.it