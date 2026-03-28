Lo strazio del settore orafo Cna | Da inizio anno 80 aziende chiuse Servono ammortizzatori straordinari

Dall'inizio dell’anno, oltre 80 aziende del settore orafo hanno cessato l’attività. La crisi ha portato a un calo degli ordinativi, complici i dazi e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno pesantemente colpito le imprese locali. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha richiesto l’adozione di ammortizzatori sociali straordinari per sostenere le aziende ancora attive.

Dazi, guerra e mercati bloccati mettono in crisi il distretto: confronto con l’onorevole Nisini, Benvenuto e Guasconi. "Servono misure urgenti per salvare imprese e occupazione" Oltre 80 le aziende orafe dall’inizio dell’anno hanno chiuso i battenti. Strette nella morsa della crisi, tra il calo degli ordinativi, i dazi e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, sono decine le imprese del territorio che non ce l'hanno fatta. Il dato allarmante è emerso in un incontro promosso da Cna, al quale hanno preso parte l’onorevole Tiziana Nisini, il presidente degli orafi Cna Mauro Benvenuto e del presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lo strazio del settore orafo, Cna: "Da inizio anno, 80 aziende chiuse. Servono ammortizzatori straordinari" Articoli correlati Oreficeria aretina in affanno: oltre 80 aziende chiuse, Cna chiede ammortizzatori straordinariArezzo, 28 marzo 2026 – Oreficeria aretina in affanno: oltre 80 aziende chiuse, CNA chiede ammortizzatori straordinari. Crescita del settore due ruote: dati positivi all’inizio dell’anno in ItaliaIl primo mese del 2026 ha regalato al settore delle due ruote in Italia un segnale di speranza che non si vedeva da anni.