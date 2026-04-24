Iea da marzo ' clima di incertezza senza precedenti' sul gas

Da marzo, la sospensione dei trasporti di gas naturale liquefatto attraverso lo stretto di Hormuz ha portato a una situazione di grande incertezza nel settore. Questa interruzione ha eliminato circa il 20% delle forniture mondiali di GNL, generando preoccupazioni tra gli operatori e influenzando i mercati dell’energia a livello internazionale. La mancanza di flussi regolari ha creato un clima di instabilità senza precedenti nel mercato del gas.

L'interruzione dei trasporti di gas natural liquefatto (Gnl) attraverso lo stretto di Hormuz da inizio marzo ha creato un "clima di incertezza senza precedenti", sottraendo al mercato circa il 20% delle forniture globali di Gnl. Lo si legge nel "Rapporto Trimestrale sul gas' pubblicato dall' Agenzia internazionale dell'Energia (Iea), ente che collabora con i governi di 32 paesi. L'inedita situazione che si è creata, secondo l'agenzia, ha generato "improvvisi incrementi di prezzo nelle principali regioni importatrici". L'agenzia ricorda che, "in un periodo di intensa volatilità lo scorso marzo, i prezzi del gas hanno raggiunto i massimi dal gennaio del 2023 in Asia e in Europa, contribuendo a una contrazione della domanda di gas nei principali Paesi importatori di Gnl.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Iea, da marzo 'clima di incertezza senza precedenti' sul gas Notizie correlate Nubi sul futuro delle ex Ogr, Marcello (FdI): "Clima costante di incertezza, sugli investimenti tutto tace"Preoccupazione per il futuro dello stabilimento ferroviario di Rimini: rischio disattesi gli impegni di rilancio e investimenti La giunta chiarisca... In Thailandia si ritorna al voto, cosa c’è in ballo in un clima di profonda incertezza politicaGli elettori in Thailandia si recheranno alle urne domenica in un clima di profonda incertezza politica, con il Paese che ha visto avvicendarsi tre...