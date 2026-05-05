Vini d’Abbazia conquista la Calabria | successo e grande entusiasmo

Lo scorso fine settimana, la tappa calabrese di Vini d’Abbazia si è svolta nell’Abbazia Cistercense di Santa Maria della Matina a San Marco Argentano. L’evento ha attirato numerosi visitatori e appassionati, creando un clima di grande entusiasmo nella zona. Due giorni di attività legate alla promozione dei vini abbaziali hanno coinvolto produttori e visitatori, con un riscontro positivo sui partecipanti.

SAN MARCO ARGENTANO (CS) - Un weekend da applausi. Si è rivelata un successo la tappa calabrese di Vini d’Abbazia, evento che ha avuto come suggestivo palcoscenico, lo scorso fine settimana (2 e 3 maggio), l’Abbazia Cistercense di Santa Maria della Matina a San Marco Argentano. Una due giorni che ha centrato in pieno l’obiettivo di unire le produzioni vitivinicole storiche delle abbazie italiane alle eccellenze dei Consorzi di Tutela della Calabria. Due masterclass – la prima dedicata ai Grandi Rossi, la seconda ai Grandi Bianchi – approfondimenti dedicati a etichette di qualità e altri momenti di confronto tra appassionati, curiosi e...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Vini d’Abbazia conquista la Calabria: successo e grande entusiasmo Notizie correlate Leggi anche: Vinitaly 2026, vini campani ‘a gonfie vele': grande successo della Regione Campania “Piacere, Marciano!” conquista il pubblico: grande successo per l’edizione primaverileArezzo, 20 aprile 2026 – Le attese della vigilia sono state pienamente confermate: “Piacere, Marciano!” si chiude con un grande successo di pubblico... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Vini d’Abbazia conquista la Calabria: successo e grande entusiasmo; Avila si trasforma: tornano le Giornate Medievali e il Mercato delle Tre Culture; Il vino entra in un’abbazia dell’XI secolo: Vini d’Abbazia debutta in Calabria. Il fascino dei Vini d'Abbazia conquista la Calabria: appuntamento il 2 e 3 maggio all'Abbazia della MatinaArriva in Calabria la tappa regionale di Vini d'Abbazia: degustazioni, storiaUn evento che celebra l'enoturismo e le eccellenze locali. megamodo.com Le tecniche dei monaci fanno unici i vini d'abbazia, a San Marco Argentano 2 giorni per scoprirliL'iniziativa partita da Fossanova, provincia di Latina, in un complesso cistercense gemello di quello del Cosentino, si estende anche in Calabria. Le porte di Santa Maria Della Matina si aprono per le ... rainews.it Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni al Vinitaly ha dato una visibilità nazionale ai vini del Parco Novantamila visitatori, quattromila aziende espositrici, operatori e buyer provenienti da 135 Paesi in tutto il mondo: questi i numeri del Vinitaly 20 - facebook.com facebook