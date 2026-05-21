A Fossanova si trovano trenta cantine monastiche che conservano secoli di storia e tradizione legate alla produzione vinicola. Recentemente, si è svolta una masterclass dedicata ai vini di Betlemme, coinvolgendo esperti e appassionati. Durante l’evento, si è discusso di tecniche di degustazione e di come la scienza universitaria possa contribuire a migliorare la comprensione e l’assaggio di questi vini storici. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti interessati a scoprire il patrimonio enologico delle cantine monastiche.

? Domande chiave Cosa si nasconde dietro la masterclass sui vini di Betlemme?. Come può la scienza universitaria migliorare l'assaggio dei vini monastici?. Chi guiderà le sessioni di degustazione nel refettorio dell'abbazia?. Perché questo evento punta a creare una rete nazionale di cantine?.? In Breve Evento dal 12 al 14 giugno con oltre trenta cantine monastiche e laiche.. Masterclass con esperti Enrico Chiavacci, Violante Cinelli Colombini e Riccardo Cotarella.. Sabato focus scientifico con Università La Sapienza e Università di Pisa.. Obiettivo creazione rete nazionale per valorizzare il Basso Lazio e piccoli produttori.. Dal 12 al 14 giugno l’abbazia di Fossanova ospiterà la quinta edizione di Vini d’Abbazia, un evento che porterà oltre trenta cantine monastiche e produttori laici tra le mura del complesso gotico-cistercense. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fossanova: 30 cantine monastiche per un viaggio tra vino e storia

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