Vinitaly | 164 cantine siciliane sbarcano a Verona tra storia e vino

A Verona, dal 12 al 15 aprile, si svolgerà la 58esima edizione di Vinitaly, l’evento internazionale dedicato al vino e ai distillati. Quest’anno, 164 cantine provenienti dalla Sicilia parteciperanno alla manifestazione. La fiera rappresenta un punto di riferimento per il settore vinicolo e richiama operatori e appassionati da tutto il mondo. La partecipazione delle cantine siciliane contribuirà a mettere in evidenza le produzioni dell’isola.

si prepara a occupare una posizione centrale nella 58esima edizione del Vinitaly, il grande appuntamento internazionale dedicato al vino e ai distillati che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile. Un gruppo di 164 cantine siciliane sarà presente presso Veronafiere per presentare l’eccellenza enologica dell’isola. L’iniziativa, coordinata dall’assessorato all’Agricoltura insieme ai consorzi e agli enti coinvolti, punta a trasformare la presenza commerciale in un racconto identitario, dove il prodotto diventa il veicolo principale per trasmettere la storia e le radici del territorio. L’integrazione tra patrimonio storico e produzione agricola. Una novità rilevante per questa edizione riguarda la collaborazione diretta tra l’assessorato all’Agricoltura e il dipartimento dei Beni culturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: 164 cantine siciliane sbarcano a Verona tra storia e vino Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Il vino racconta la nostra storia"La Sicilia del vino sarà tra le protagoniste della 58ª edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati in programma a... Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine, Sammartino: "Attraverso il vino raccontiamo un territorio"La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15... Temi più discussi: Sicilia al Vinitaly 2026: 164 cantine nel segno del biologico, dell’innovazione e dell’enoturismo; La Sicilia del vino si presenta al mondo: 164 cantine a Vinitaly; Vinitaly 2026, Sicilia protagonista con 164 cantine tra biologico e innovazione; VINITALY 2026, LA SICILIA PROTAGONISTA CON 164 CANTINE: IL BIOLOGICO GUIDA L’ATTRATTIVITÀ INTERNAZIONALE. La Sicilia del vino porta 164 Cantine al Vinitaly a VeronaMilano, 10 apr. (askanews) – La Sicilia del vino sbarca con 164 Cantine alla 58esima edizione del Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Il brand Sicilia – ha detto l’assessore all’Agri ... askanews.it Agricoltura: la Sicilia protagonista al Vinitaly 2026 con 164 cantineLa Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona ... radiocl1.it Vinitaly sto arrivando! Domenica e lunedì sarò a Verona e senz'altro parteciperò a una delle iniziative più interessanti dedicate alla nostra regione: le Masterclass “ ”, guidate dal giornalista e critico gastron - facebook.com facebook VINITALY: #Asti Docg vino dell'anno 2026! Dal 12 al 15 aprile 2026 la Regione #Piemonte è a Verona con uno spazio dedicato ai vini, alle imprese e alle eccellenze del territorio regione.piemonte.it/web/pinforma/n… @vinitalyclub x.com