Nel fine settimana del 30 e 31 maggio, in Toscana si svolge l'evento Cantine Aperte, che coinvolge diverse aree vinicole della regione. La manifestazione permette di visitare le cantine e scoprire le produzioni locali. La iniziativa si svolge in diverse zone della regione, tra le colline fiorentine e altre zone vinicole conosciute. L’evento è aperto a visitatori interessati al mondo del vino e delle produzioni agricole toscane.

FIRENZE – Cantine Aperte in Toscana torna nel fine settimana del 30 e 31 maggio con un programma che coinvolge alcune delle aree vinicole più conosciute della regione. L’iniziativa, promossa dal Movimento Turismo del Vino, permette ai visitatori di entrare nelle aziende agricole e nelle cantine per conoscere da vicino il lavoro dei produttori, partecipare a degustazioni e vivere esperienze legate al territorio. Tra le zone più frequentate ci sono le colline attorno a Firenze, dal Chianti alla Rufina, fino all’area di Carmignano, dove il paesaggio alterna vigneti, borghi storici e strade panoramiche. Le aziende aderenti propongono visite guidate, passeggiate tra i filari, assaggi di vini e incontri con produttori e operatori del settore.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cantine Aperte in Toscana, viaggio tra vino e colline fiorentine

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