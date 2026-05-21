Forza l’ingresso del supermercato e cerca di rubare nelle casse | arrestato
La notte scorsa, una persona ha forzato l’ingresso di un supermercato in via Galliano a Firenze e ha tentato di sottrarre merce dalle casse. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati a seguito di una segnalazione. Dopo un breve inseguimento, l’individuo è stato bloccato e arrestato. Al momento, non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sull’identità dell’arrestato o sui dettagli dell’episodio.
FIRENZE – La scorsa notte la polizia è intervenuta in via Galliano per la segnalazione di un furto in corso all’interno di un noto supermercato della zona. Una volta all’interno, gli agenti hanno da subito osservato un soggetto, il 29enne poi identificato, che tentava di darsi alla fuga. L’uomo è stato prontamente fermato. Secondo quanto ricostruito, anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza interne al supermercato, il soggetto, dopo essersi introdotto dapprima forzando la porta di accesso all’attività e, successivamente, danneggiando con un paletto la vetrata di uno dei reparti, ha tentato di forzare le diverse casse presenti all’interno dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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