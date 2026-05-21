Forza l’ingresso del supermercato e cerca di rubare nelle casse | arrestato

La notte scorsa, una persona ha forzato l’ingresso di un supermercato in via Galliano a Firenze e ha tentato di sottrarre merce dalle casse. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, chiamati a seguito di una segnalazione. Dopo un breve inseguimento, l’individuo è stato bloccato e arrestato. Al momento, non sono ancora state rese note ulteriori informazioni sull’identità dell’arrestato o sui dettagli dell’episodio.

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