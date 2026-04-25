Un uomo di 33 anni è stato arrestato ieri mattina nel centro commerciale Coop Grondaie a Siena con l'accusa di aver aggredito un dipendente del negozio dopo essere stato scoperto a rubare. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe rotto il naso al dipendente nel tentativo di fuggire, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nel corso di un normale controllo anti taccheggio.

SIENA – È stato arrestato dalla polizia Siena per rapina aggravata uno straniero di 33 anni presunto autore del reato commesso al Centro Commerciale Coop Grondaie nella mattinata di ieri, 23 aprile. Da quanto emerso dagli accertamenti svolti dalla polizia, l’uomo, si sarebbe introdotto nel centro commerciale e subito notato dal personale del negozio, dato che era a loro conosciuto per altri furti, mentre si aggirava tra gli scaffali e nascondeva della merce all’interno dello zaino che aveva sulle spalle. All’uscita, non avendo pagato, i dipendenti del supermercato hanno provato a fermarlo ma uno di loro è stato colpito al volto, tanto da rendere necessario l’intervento di personale sanitario, provocandogli una frattura delle ossa nasali, con 30 giorni di prognosi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rompe il naso al dipendente del supermercato che lo scopre a rubare: arrestato

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