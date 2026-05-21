Forte terremoto nei Campi Flegrei | magnitudo preliminare 4.6

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata, alle 5, si è verificato un terremoto di magnitudo preliminare 4.6 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma si è fatto sentire chiaramente dagli abitanti della zona, che hanno percepito una forte scossa. La sequenza sismica è durata a lungo, creando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. Le squadre di emergenza sono state immediatamente attivate per verificare eventuali danni o situazioni di rischio.

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Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.50. Si tratta di uno degli eventi più intensi degli ultimi anni, avvenuto quasi in concomitanza col sisma del 2024 che causò ingenti danni soprattutto a Pozzuoli (era il 20. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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