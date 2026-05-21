Forte terremoto nei Campi Flegrei | magnitudo preliminare 4.6

Nella mattinata, alle 5, si è verificato un terremoto di magnitudo preliminare 4.6 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma si è fatto sentire chiaramente dagli abitanti della zona, che hanno percepito una forte scossa. La sequenza sismica è durata a lungo, creando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali. Le squadre di emergenza sono state immediatamente attivate per verificare eventuali danni o situazioni di rischio.

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