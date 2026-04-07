Nella notte, i Campi Flegrei sono stati scossi da due nuove scosse di terremoto, con la più forte di magnitudo 3,3. La prima si è verificata intorno alle 4.30, ed entrambe sono state percepite dalla popolazione nei quartieri occidentali di Napoli. La terra ha continuato a tremare nella zona, senza che finora siano stati segnalati danni o feriti.

La terra torna a tremare ai Campi Flegrei. Intorno alle 4.30 sono state registrate due scosse di terremoto avvertite anche dalla popolazione nei quartieri della zona occidentale di Napoli. La prima è stata di magnitudo 3,3 mentre la seconda a distanza di sei minuti è stata di magnitudo 2,6. Al momento non si segnalano danni se non la paura degli abitanti dell’area svegliati nel cuore della notte. Nelle ore precedenti alla scossa più forte alcuni residenti avevano segnalato sui social la presenza di un intenso odore di zolfo, fenomeno spesso associato all’attività vulcanica della zona. Due eventi sismici di entità simile erano stati registrati anche nella mattina del 6 aprile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei nella notte: la più forte di magnitudo 3,3

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Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5Forte scossa oggi sabato 28 febbraio 2026 ai Campi Flegrei, il terremoto è stato avvertito da tutta la popolazione.

ULTIM’ORA: Scossa di Terremoto ai Campi Flegrei

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Comunicato di aggiornamento n. 2 Dalle ore (UTC) 02:32 (04:32 LT) del 07/04/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 16 terremoti con magnitudo Md = - facebook.com facebook