Forte scossa di terremoto in Italia | magnitudo 4,4

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 si è verificata in Italia, interrompendo il silenzio e risvegliando le persone nel cuore della notte. Testimoni riferiscono di un boato secco seguito da vibrazioni che hanno fatto tremare i vetri e il pavimento, dando la sensazione che tutto si muovesse sotto i piedi. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma l’evento ha causato preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione e raccogliendo segnalazioni dalla zona interessata.

Prima il silenzio, poi un boato secco che ti taglia il sonno. Il letto che vibra, i vetri che cantano, il pavimento che sembra muoversi sotto i piedi. In pochi istanti la notte diventa un incubo: c’è chi si alza di scatto, chi afferra il telefono, chi corre verso la porta con il cuore in gola. È quel tipo di paura che non ha bisogno di spiegazioni, perché arriva prima dei pensieri. Nei quartieri flegrei e a Napoli si sono accese luci alle finestre, si sono sentite porte sbattere e passi sulle scale. E la stessa domanda, sussurrata o urlata: “Hai sentito anche tu?”. La terra ha tremato alle 5.50 del mattino. Una scossa netta, lunga abbastanza da far pensare a molti che non finisse più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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TERREMOTO FORTE SCOSSA IN ITALIA: MAGNITUDO 4.6. SCIAME SISMICO IN CORSO

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