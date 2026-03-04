Terremoto a Catania forte scossa di magnitudo 4.5

Da tv2000.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nel Catanese si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 con epicentro a Ragalna, alle pendici dell’Etna. La terra ha tremato in tutta la zona e sono stati segnalati danni più consistenti proprio nel comune interessato dal sisma. Nessuna informazione su eventuali feriti o altre conseguenze immediate.

Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 questa mattina nel Catanese. Epicentro a Ragalna, alle pendici dell’Etna, dove sono stati registrati i danni maggiori. Servizio di Barbara Masulli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

