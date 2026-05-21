Foro italico estetica fascista e grandi eventi

Gli Internazionali d’Italia si sono conclusi al Foro Italico di Roma con la vittoria di Jannik Sinner, che ha portato a casa il trofeo dopo quasi cinquanta anni. L’evento, caratterizzato da un’architettura che richiama lo stile fascista degli anni '30, ha attirato numerosi appassionati e appassionate di tennis. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giocatori di rilievo internazionale e ha richiamato l’attenzione di pubblico e media. La finale si è disputata sui campi storici del complesso romano, noto anche per il suo valore simbolico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui