Foro italico estetica fascista e grandi eventi
Gli Internazionali d’Italia si sono conclusi al Foro Italico di Roma con la vittoria di Jannik Sinner, che ha portato a casa il trofeo dopo quasi cinquanta anni. L’evento, caratterizzato da un’architettura che richiama lo stile fascista degli anni '30, ha attirato numerosi appassionati e appassionate di tennis. La competizione ha visto la partecipazione di diversi giocatori di rilievo internazionale e ha richiamato l’attenzione di pubblico e media. La finale si è disputata sui campi storici del complesso romano, noto anche per il suo valore simbolico.
Sport La struttura, inaugurato nel 1932, fa da sfondo agli Internazionali d'Italia di tennis. La memoria del Ventennio si impone indisturbata nello spazio pubblico senza contributi critici o risemantizzazioni Sport La struttura, inaugurato nel 1932, fa da sfondo agli Internazionali d'Italia di tennis. La memoria del Ventennio si impone indisturbata nello spazio pubblico senza contributi critici o risemantizzazioni Gli Internazionali d’Italia a Roma hanno incoronato vincitore Jannik Sinner, riportando a casa un trofeo che mancava dal 1976. Per il tennista altoatesino è il sesto Masters 1000 consecutivo (34 vittorie di fila), record assoluto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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