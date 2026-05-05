Durante gli Internazionali di tennis al Foro Italico, i grandi chef prenderanno parte all'organizzazione della ristorazione, che offrirà un servizio continuo dalla colazione fino all'ultimo match. La presenza di chef di fama internazionale si aggiunge all'evento, creando un collegamento tra il mondo dello sport e quello della gastronomia. La gestione del servizio alimentare si svolgerà in modo da garantire un'offerta costante e di qualità per tutti i partecipanti e gli spettatori.

In mezzo alle stelle ci sono. gli stellati. Agli Internazionali d’Italia di tennis di Roma non poteva mancare l’altissima cucina. Un binomio ormai inscindibile nei grandi eventi sportivi. E chissà che non ci sia uno spazio gourmet anche per i grandi campioni che, se possono, una pausa gastronomica di qualità se la concedono volentieri. Amélie Maresmo aveva una tappa fissa a piazza Farnese per gustare la cucina romana del Galletto. Oggi i grandi chef arrivano al Foro Italico. E che chef. Perché al tennis si mangia a tre stelle con la cucina del fratelli Cerea, ideatori del celebre Da Vittorio a Brusaporto, Bergamo. Saranno loro a curare l’offerta ristorativa delle aree hospitality del torneo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali, fra le stelle del tennis spuntano gli stellati: i grandi chef arrivano al Foro Italico

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