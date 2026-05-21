fornelli in fuga e ritorno

Negli ultimi anni, molti professionisti del settore enogastronomico italiano hanno scelto di trasferirsi all’estero, lasciando temporaneamente o definitivamente il paese di origine. Si tratta di cuochi, personale di sala, sommelier e ristoratori che cercano nuove opportunità all’estero, portando con sé le proprie competenze e tradizioni gastronomiche. Queste scelte di mobilità interessano tutta la filiera, coinvolgendo un insieme di lavoratori che contribuiscono a far conoscere la cultura enogastronomica italiana nel mondo.

Le storie di cuochi, personale di sala, sommelier, ristoratori, tutto il popolo di lavoratori italiani nell’enogastronomia che si trasferisce all’estero, meritano di venire raccontate. Sono spesso ragazzi che, anche quando non sono famosi, sono molto bravi in ciò che fanno. Fatevi un giro nelle brigate e anche in sala dei più blasonati ristoranti di Londra, Parigi, o nel più lontano Medio Oriente: trovare nell’aria un accento italiano è molto più facile di quanto si possa pensare. Vicende personali che consentono di realizzare virtuosi scambi tra Italia e resto del mondo: per capire meglio cosa succede all’estero, e, al tempo stesso, quando alcuni rientrano arricchiti da nuove esperienze, farne tesoro per il nostro sistema ristorazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Bao was furious when he learned that the girl had come to take his ducks.

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