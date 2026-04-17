Dopo mesi di silenzio, Sarah Ferguson è tornata a farsi vedere pubblicamente. La donna si era trasferita in Austria, lontano dai riflettori, a causa di uno scandalo legato a vecchi legami con il caso Epstein che ha coinvolto anche il suo ex marito. La sua apparizione segna una svolta dopo un periodo di assenza dai media, durante il quale non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Sarah Ferguson riappare dopo mesi di silenzio, si è rifugiata in Austria a causa dello scandalo sui legami con il caso Epstein che hanno coinvolto il suo ex marito Andrea Dopo mesi di assenza dalla scena pubblica,Sarah Ferguson torna a far parlare di sé. L’ex moglie del Principe Andrea è stata infatti fotografata in Austria,lontana dai riflettori e apparentemente rifugiatasi in una località alpina esclusiva. Una ricomparsa che non è solo un episodio di cronaca mondana, ma il riflesso di una vicenda ben più complessa, intrecciata con scandali, pressioni mediatiche e relazioni controverse. La Ferguson era sparita dalla vita pubblica per circa sette mesi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il ritorno dall’ombra di Sarah Ferguson: tra silenzi, scandali e fuga

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