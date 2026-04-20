Brock Lesnar storia di una Bestia Il dominio la fuga il ritorno

A Las Vegas, il 20 aprile 2026, un lottatore ha lasciato i suoi guanti e stivali nel ring, simbolo di una carriera lunga e intensa. La scena si è svolta al termine di un evento importante, segnando un momento di passaggio per l’atleta. La sua presenza nel mondo del wrestling professionistico si è fatta notare negli anni, con momenti di dominio e periodi di assenza, prima di un ritorno che ha attirato l’attenzione di tutti.

Las Vegas, 20 aprile 2026 – Si è tolto i guanti e gli stivali, lasciandoli al centro del ring. Gli strumenti del mestiere indossati per una vita, forse per l’ultima volta. Le lacrime non sembrano il frutto di un copione già scritto. Dal pubblico si alzano i cori: “ Thank you Brock ”. Poi l’inchino. Al ring, all’Allegiant Stadium, forse anche a se stesso. La sconfitta contro Oba Femi ha fatto male, malissimo: il sovrano nigeriano si è rivelato troppo più forte, troppo dominante. Anche The Beast Incarnate ha dovuto alzare bandiera bianca, in quello che potrebbe essere stato il suo ultimo atto. Una carriera brillante, fulminea, dominante. Unica. Brock Lesnar arriva in WWE il 18 marzo 2002 e in pochi mesi diventa subito un atleta di punto nonostante sia di fatto un ragazzino alle prime armi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Svelato l’avversario di brock Lesnar a WRESTLEMANIA ! #brocklesnar #wwe #paulheyman #wrestlemania Notizie correlate Brock Lesnar torna a Raw: quale futuro per la Bestia?Un annuncio condiviso sui social conferma la presenza di Brock Lesnar alla State Farm Arena questo lunedì. Brock Lesnar torna in WWE: annunciato il suo ritornoJUST ANNOUNCED! The Beast Brock Lesnar LIVE at Raw in Atlanta ONE WEEK from Monday! si profila una nuova fase della strada verso wrestlemania, con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Wrestlemania 42, Roman Reigns campione dopo un'epica battaglia con CM Punk. Brock Lesnar si ritira; Brock Lesnar: il ritorno del campione di wrestling; Principali motivi della sconfitta di Brock Lesnar a WrestleMania 42 della WWE; WWE WrestleMania 42 Night 2: Roman Reigns torna sul trono, Brock Lesnar dice addio - Highlights. Principali motivi della sconfitta di Brock Lesnar a WrestleMania 42 della WWELa sconfitta di Brock Lesnar a WrestleMania 42 segna un cambiamento importante, dando inizio a una nuova era nel ring. worldwrestling.it WWE: Brock Lesnar si ritira a WrestleMania 42 dopo disfatta contro Oba FemiSerata storica all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Oba Femi apre la Notte 2 di WrestleMania 42 battendo la Bestia Incarnata con la Fall From Grace dopo una battaglia fisica di altissimo livello. Al te ... zonawrestling.net OBA ha detto che è arrivato un nuovo main eventer. Che nel Raw di stanotte festeggerà la vittoria su BROCK LESNAR. E che entro la fine dell'anno vuole scontrarsi con l'OTC ROMAN REIGNS. E' un match "giusto" per il suo status E soprattutto è una battagli - facebook.com facebook Brock #Lesnar scoppia in lacrime e si ritira: l'emozionante addio della leggenda WWE a Wrestlemania x.com