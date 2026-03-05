Formula 1 GP Australia 2026 | gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 del 2026 si svolge sul circuito di Melbourne. Gli orari delle prove libere, delle qualifiche e della gara sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta su TV8 e Sky. Gli spettatori possono seguire l’evento sia in televisione che in streaming, secondo il programma ufficiale delle trasmissioni. La prima tappa della stagione vede coinvolti diversi piloti e team.

Gli orari del Gran Premio d'Australia della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Melbourne del primo appuntamento della nuova stagione. F1 GP Australia: gli orari e dove vedere la prima gara del 2026 in tv e streaming. Dopo le due intense sessioni di test in Bahrain è arrivato il momento di fare sul serio per le 11 squadre e per i 22 piloti che partecipano al Mondiale 2026. Il team principal dell'Aston Martin, Adrian Newey, ha confermato che l'attività in pista di Fernando Alonso e Lance Stroll nel Gran Premio d'Australia 2026 di Formula 1 sarà "fortemente limitata" da un problema tecnico che rischia di avere conseguenze fisiche.