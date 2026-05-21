Formula 1 Ferrari contro tutti | Scorretti cambiate le regole

Nella recente vicenda della Formula 1, la scuderia Ferrari ha attaccato duramente le decisioni prese dal regolamento, definendole ingiuste e chiedendo un cambio delle norme. La squadra sostiene che le azioni delle altre squadre non siano state corrette e che le regole siano state applicate in modo scorretto. La discussione riguarda le modalità di interpretazione e applicazione delle regole, che hanno portato a tensioni tra le diverse scuderie. La questione continua a essere al centro dell’attenzione nel mondo della competizione.

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“Quello che è successo è ingiusto nei confronti della Ferrari, le altre squadre non sono state corrette”. Frederic Vasseur, team principal della Ferrari in una intervista a The Race attacca la Federazione Internazionale e accusa gli altri team della Formula 1. L’adozione di un turbo piccolo sulla SF-26 è stato il frutto di precise valutazioni in fase di progettazione, optando per una risposta più rapida del turbocompressore a discapito della potenza assoluta. “Il compromesso era: vogliamo guadagnare un decimo sul giro o perdere cinque posizioni al via? La risposta degli ingegneri è stata chiara fin da subito: meglio avere una buona partenza”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Formula 1, Ferrari contro tutti: “Scorretti, cambiate le regole” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FERRARI ha un VANTAGGIO NELLE PARTENZE MA MCLAREN VUOLE CAMBIARE LE REGOLE Sullo stesso argomento Leggi anche: La Formula 1 torna in pista a Miami Antonelli, Ferrari e le nuove regole Leggi anche: La crisi di Hormuz ci dice che le regole del petrolio sono cambiate Ferrari, Hamilton-Leclerc: un confronto impari che divide Ralf Schumacher non vede margini per il sette volte iridato contro Leclerc e apre al tema del ricambio generazionale in Formula 1 #Ferrari x.com Formula 1, Ferrari contro tutti: Scorretti, cambiate le regoleIl team principal di Maranello Vasseur polemico con la Federazione Internazionale e gli altri team: Adducono problemi di sicurezza, ma sono stati ingiusti nei nostri confronti ... panorama.it A pochi giorni dalla ripresa del Mondiale in Canada, il tp della Ferrari, Fred Vasseur punta il dito contro la FIA per aver cambiato le regole sulle partenze che erano il punto ...A pochi giorni dalla ripresa del Mondiale in Canada, il tp della Ferrari, Fred Vasseur punta il dito contro la FIA per aver cambiato le regole sulle partenze che erano il punto forte della SF-26 ... sport.virgilio.it