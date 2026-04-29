La Formula 1 riprende il suo percorso con il quarto Gran Premio della stagione, che si svolge a Miami. La manifestazione inizia venerdì con le prove libere, coinvolgendo diverse scuderie e piloti. Tra gli argomenti discussi ci sono anche le nuove regole introdotte quest’anno, che influenzano le strategie e le performance durante le gare. La corsa si svolge nel circuito di Miami, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il grande circo della Formula 1 si rimette in movimento. Tutti in Florida, a Miami dove da venerdì con le prove libere prenderà il via il quarto gran premio della stagione. Nel calendario della Fia doveva essere il sesto, ma il conflitto in Medio Oriente ha fatto annullare gli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, regalando ai team e ai piloti un imprevisto mese di stop. Ma nessuno è andato in vacanza, anzi nelle officine i meccanici hanno lavorato giorno e notte per arrivare alla ripresa della stagione ancora più competitivi. Già perchè nel frattempo sono state introdotte nuove regole dopo le polemiche dei primi gran premi per la gestione della potenza elettrica ed è logico aspettarsi novità importanti sulle monoposto.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Formula 1 torna in pista a Miami Antonelli, Ferrari e le nuove regole

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