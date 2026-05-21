Formazione vendere in Italia è più difficile

In Italia, vendere risulta più complesso rispetto agli Stati Uniti, secondo quanto affermato da un esperto del settore. La differenza tra i due mercati viene evidenziata come una delle principali sfide per i venditori. Quest’anno, il programma di formazione “Venditore Vincente” introduce l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare le tecniche di vendita. La puntata dedicata alla formazione commerciale si focalizza su queste differenze e sulle nuove strategie adottate per affrontare le difficoltà del mercato italiano.

(Adnkronos) – Vendere in Italia non è come vendere negli Stati Uniti. È questa la riflessione da cui parte Frank Merenda, protagonista dell’edizione 2026 di Venditore Vincente, il programma di formazione commerciale che quest’anno integra anche l’intelligenza artificiale nei processi di vendita. Secondo Merenda, il contesto culturale italiano rende il rapporto tra cliente e venditore. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Le vendite sono uno dei lavori più difficili al mondo.

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