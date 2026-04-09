Crisi abitativa comprare casa? Sempre più difficile In Toscana i prezzi più alti d' Italia

In Toscana, il mercato immobiliare presenta prezzi tra i più alti d’Italia, con una media superiore a 2.000 euro al metro quadrato. Nonostante questa tendenza, molte famiglie incontrano difficoltà ad acquistare una casa a causa dei costi elevati. La corsa dei prezzi si registra in un contesto di crisi abitativa, che rende sempre più complicato trovare soluzioni accessibili per le famiglie che cercano di entrare nel mercato immobiliare.

In Toscana il mercato immobiliare corre ma le famiglie restano indietro. I prezzi delle case si confermano tra i più alti d’Italia, con una media di oltre 2.500 euro al metro quadro, e di conseguenza aumenta la difficoltà di acquistare o affittare un’abitazione. È il quadro che emerge dal. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Comprare casa per affittarla conviene ancora? Ecco dove secondo Tecnocasa i rendimenti sono più altiIl 18% delle compravendite immobiliari nel 2025 riguarda acquisti da mettere a reddito.

Temi più discussi: Casa, il piano del governo per frenare l'emergenza abitativa nelle grandi città: 970 milioni per recuperare 60 mila alloggi pubblici; Case sempre più care a Bologna fino a 5.200€/mq: ecco dove costa di più (zona per zona); La vendita della casa ex Enasarco scatena la gogna contro il minisindaco Pd: Contro di me la macchina del fango; Ai Campi Flegrei si muove anche il mercato immobiliare.

Crisi abitativa, comprare casa? Sempre più difficile. In Toscana i prezzi più alti d'ItaliaIl presidente Giani: Abbiamo rivisto progetti e capitoli di spesa, dai fondi europei a disposizione, e concentrato 58 milioni che tradurremo in interventi e buone pratiche sulla casa ... firenzetoday.it

La crisi dell'abitare è una crisi che riguarda soprattutto i più giovaniL’Italia è uno dei paesi europei con il più alto tasso di proprietari di casa, oltre il 70% stimato dall’ISTAT lo scorso anno. Questo record si è mantenuto costante fin dagli anni ’60, quando la ... huffingtonpost.it

San Marino - Crisi energetica e abitativa: il Paese è impreparato Il dibattito ieri in Commissione Consigliare - facebook.com facebook

Il caso del #Portogallo dimostra quanto la crisi abitativa sia reale e riguardi tutta l’ #Europa. L’Ue può aiutare, ma non può risolvere tutto da sola: servono scelte e responsabilità anche dai governi nazionali. #socdem x.com