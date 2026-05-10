vendere sul mercato estero formazione con go global

La Camera di commercio di Sondrio propone un percorso di formazione gratuito dedicato a chi intende vendere sui mercati esteri. Il corso, organizzato con il supporto di Go Global, mira a fornire strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare le sfide delle esportazioni. La partecipazione è aperta a imprenditori e operatori interessati a espandere le proprie attività oltre i confini nazionali.

Con Go Global la Camera di commercio di Sondrio offre un percorso formativo gratuito per affrontare il mercato estero. Dalla preparazione ai canali, dalla relazione con il cliente all’offerta passando da approccio e opportunità: è un percorso formativo completo, basato su esercitazioni e simulazioni, quello proposto dalla Camera di commercio alle imprese della provincia di Sondrio che aspirano ad avviare o a meglio strutturare la loro presenza sui mercati esteri. "In un contesto internazionale pesantemente condizionato da fattori esterni imprevedibili – dice il presidente di Cciaa Loretta Credaro - l’approccio ai mercati esteri deve essere necessariamente pragmatico e ogni azione attentamente pianificata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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