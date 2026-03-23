Arezzo, 23 marzo 2026 – Aperte le domande per le borse di studio “IoStudio” 20252026 a Cavriglia. Sono ufficialmente aperte le candidature per accedere alle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 20252026. Il bando, promosso attraverso la Regione Toscana in collaborazione con i Comuni, ha l’obiettivo di sostenere il diritto allo studio e di contrastare la dispersione scolastica, fornendo un supporto economico alle famiglie che rientrano in specifici parametri Isee. Il contributo, denominato “Voucher IoStudio”, è destinato agli studenti residenti nel Comune di Cavriglia iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, compresi i corsi serali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia. Aperto il bando per le borse di studio

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